Лавров обвинил США в срыве развода сил на Донбассе

Киев на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался полностью развести силы на Донбассе из-за давления Вашингтона. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для «Российской газеты».

По мнению Лаврова, таким образом украинская делегация обозначила отступление от Минских договоренностей.

Министр заявил, что конфликт на Донбассе соответствует интересам США с точки зрения геополитических видов на постсоветское пространство. Безопасность вдоль линии соприкосновения с обеих сторон не выгодна для Вашингтона, считает Лавров.

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