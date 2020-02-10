Лавров назвал оружие, которое Москва готова включить в новый СНВ
Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, какие типы оружие Москва готова включить в договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщает «Российская газета».
Он отметил, что Россия может рассмотреть в качестве включения в договор новые типы вооружения, аналогичные «Авангарду» и «Сармату».
Министр уточнил, что Москва также готова обсуждать вопрос включения других типов вооружения, которые не попадали под СНВ-3.
Глава МИД подчеркнул, что США, которых интересуют российские новые вооружения, и другие западные страны должны поступить так же и не развивать аналогичное оружие.
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