Российские военные провели патрулирование в провинциях Сирии

Военная полиция России продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу в провинциях, сообщил РИА «Новости» глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков.

Уточняется, что российские военные патрулировали провинции Хасеке и Алеппо по нескольким маршрутам. Кроме того, было проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия – Телль-Эш-Шур-Гарби – Элеватор Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камишлия.

По словам Боренкова, патрулирование сирийские территорий прошло без каких-либо происшествий.

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