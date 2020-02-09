Тайвань попытался перехватить самолеты Китая

Военно-воздушные силы Тайваня предприняли попытку перехватить военные самолеты материкового Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньскую военную администрацию.

Китайские истребители истребители J-11 и бомбардировщики H-6 были замечены к югу от острова, после чего военные Тайваня использовали силы противовоздушной обороны и самолеты воздушной разведки для перехвата, говорится в заявлении администрации.

Позиция властей Тайваня состоит в том, что подобные полеты военных самолетов подрывают региональную безопасность и ставят под угрозу мир и благосостояние стран региона.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Действующий президент Тайваня победила в выборах

— Китай не изменит отношения к Тайваню после выборов

— Президент Тайваня встретилась с дипломатом США после переизбрания