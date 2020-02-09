CNN: штат Совета нацбезопасности США значительно сократят

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен значительно уменьшит штат сотрудников американского Совета национальной безопасности (СНБ). Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Ожидается, что это произойдет на следующей неделе.

Как известно, О'Брайен уже не раз заявлял о планах сократить штат СНБ, которой при экс-президенте США Бараке Обаме вырос до 236 сотрудников, хотя ранее в нем работало всего 100 человек.

До этого Трамп уволил нескольких представителей администрации, после того, как они свидетельствовали против него на процессе по импичменту. Одним из них стал сотрудник СНБ и эксперт по Украине Александр Виндман.

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