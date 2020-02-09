NYT: при обстреле афганской провинции Нангархар погибли пять военных США

Жертвами обстрела в афганской провинции Нангархар стали как минимум пять военнослужащих США. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на источники.

По имеющейся информации, при нападении погибли «пять или шесть» американских солдат, а также шесть афганских военных.

При этом представитель вооруженных сил США уведомил, что под обстрелом оказались не мене шести военнослужащих Соединенных Штатов Америки.

Однако он не раскрыл точное число погибших в результате атаки.

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