В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по Идлибу

В Анкаре завершились переговоры между турецкой и российской делегациями по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное телевидение.

По данным телеканала, переговоры продлились три часа.

Детали встречи пока не уточняются.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что делегация из России посетит Турцию для обсуждения недавней атаки на турецких военных в Идлибе.

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