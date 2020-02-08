Иран согласился стать посредником между Сирией и Турцией

Иран готов помочь Анкаре и Дамаску разрешить их споры. Об этом заявили в иранском министерстве иностранных дел, передает Reuters.

8 февраля глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил с спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном развитие ситуации в Сирии на фоне обострения обстановки в Идлибе.

Во время встречи иранская сторона заявила, что сирийские граждане не должны быть в роли «живого щита», поэтому страна станет посредником между Сирией и Турцией, пока стороны не разрешат свои конфликтные вопросы.

«Иран готов выступить посредником между Турцией и Сирией для решения проблемы», — подчеркнули в ведомстве.

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