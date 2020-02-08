Латвия намерена построить военный объект на границе с Россией

В министерстве обороны Латвии подготовили проект приказа кабмина об отчуждении земельного участка площадью около 5 гектаров в Алуксненском крае на границе с Россией. «Интерфакс»

В ведомстве не уточнили, для каких целей собираются использовать участок.

Однако в проекте приказа сказано, что согласно принятому правительством в 2016 году решению, был утвержден план действий по развитию потенциала противовоздушной обороны, расширению зоны покрытия радаров для наблюдения за воздушным пространством и модернизацию систем ПВО.

Также отмечается, что в 2018 году правительством было одобрено отчуждение данного земельного участка для нужд национальной обороны и строительства там объекта военной инфраструктуры.