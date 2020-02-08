Депутат Госдумы назвал НАТО «волком в овечьей шкуре»

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал НАТО «волком в овечьей шкуре», который притворяется беззащитной овцой, а Россия лишь защищается от его угрозы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее глава стратегического командования Североатлантического альянса по трансформации генерал Андре Ланата обвинили Россию в преследовании американских спутников.

«Как послушать натовских начальников, так весь Североатлантический альянс - это стадо беззащитных овечек, которые мирно пасутся на своей территории, а на них, словно волки, набрасываются Россия и Китай», — сказал Бальбек.

По словам парламентария, учитывая количество военных баз НАТО в мире, угрозой миру кажется вовсе не Россия. Он также добавил, что именно Вашингтон «кричал» о необходимости развертывания оружия в космическом пространстве.

В заключении Бальбек заметил, что генералу не подобает заявлять о российской угрозе, так как именно альянс является «волком в овечьей шкуре», и это подтверждает его политика.

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