Замглавы Генштаба симулировал болезнь, чтобы не попасть под следствие

Неназванный следователь в ходе заседания 235-го гарнизонного военного суда заявил, что начальник главного управления связи ВС России — заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов симулировал болезнь, чтобы не попасть под следственные действия по делу о хищении 6,7 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что этим обвиняемый занимался с октября по декабрь 2019 года.

«Арсланов симулировал наличие у него заболевания и инициировал продление своего пребывания в Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка», — уведомил следователь

Ранее сообщалось, что Арсланова задержали в собственном доме в Москве. Ему вменяют хищения 6,7 млрд рублей.

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