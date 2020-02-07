Замглавы Генштаба назвал надуманными вменяемые ему обвинения

Начальник Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов заявил в суде, что ему вменяют хищения при поставках в армию портативных радиостанций. Об этом пишет РИА «Новости».

Следственный комитет России считает, что Арсланов совершил хищения на 6,7 млрд рублей, и ходатайствует о его аресте.

Генерал-полковник же сказал, что ему вменяется завышение стоимости радиостанции, а поскольку у нее нет рыночной цены, он считает обвинения необоснованными.

«Суть обвинений — надуманная», — произнес он.

Уточняется, что данная радиостанция создана специально для Вооруженных сил.

До этого стало известно, что генерал-полковника задержали в собственном доме в Москве.

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