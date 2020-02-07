Патрушев ответил на угрозы США в адрес РФ из-за Венесуэлы

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказался по поводу угрозы в адрес России, о которых заявлял спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в связи с поддержкой Москвой законно избранной власти в этой латиноамериканской стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, подобные заявления со стороны США можно считать попыткой Вашингтона «подбодрить антиправительственные силы» Венесуэлы «на фоне низкого рейтинга их лидера и укрепления позиций легитимных властей».

Патрушев также отметил, что характерной чертой внешней политики Белого дома уже давно являются «открытые призывы к свержению легитимных властей» в государствах, которые придерживаются неудобного для американской стороны курса.

«К чему приводит такая политика, известно – к хаосу в целых регионах мира, войнам и развалу государств», — заключил Патрушев.

До этого Абрамс заявил, что поддержка Россией венесуэльского лидера Николаса Мадуро будет иметь последствия.

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