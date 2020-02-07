Самолет со 172 пассажирами чуть не попал под обстрел сирийских ПВО

Самолет гражданской авиации со 172 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку на российской базе Хмеймим в Сирии из-за опасности попасть под удары сирийской системы противовоздушной обороны (ПВО), отражавшей атаку Израиля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

Израильские истребители F-16 направили восемь ракет класса «воздух-земля» в сторону пригородов сирийской столицы, отметили в Минобороны. Там подчеркнули, что для отражения атаки сирийские войска использовали применялись зенитные ракетные комплексы ПВО.

Лайнер Airbus-320 совершал заход на посадку в аэропорту Дамаска и находился в опасной зоне. Диспетчеры аэропорта своевременно увели пассажирский самолет на российскую авиабазу Хмеймим, где борт совершил посадку, пояснили в российском оборонном ведомстве.

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