Пентагон: Россия и Китай стремятся переписать международный порядок

Россия и Китай стремятся «переписать международный порядок», заявил министр обороны США Марк Эспер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление министра в Университете имени Джонса Гопкинса.

По словам Эспера, Россия и Китай являются «ревизионистскими державами» и стремятся переписать международный порядок и нормы. Кроме того, оба государства «нарушили суверенитет соседей», чтобы получить стратегические преимущества, заявил министр.

Эспер также обвинил Россию в ведении «гибридной войны» с целью расширить свое региональное влияние и в проведении «злонамеренных киберопераций».

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