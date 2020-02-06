ПВО Сирии отбили ракетную атаку над Дамаском
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Сирийские ПВО перехватили ракеты, летящие над Дамаском. Об этом сообщает агентство SANA.
Согласно неподтвержденной информации, запуск ракет по столице Сирии был произведен из района Голанских высот, а также через воздушное пространство Ливана.
Отмечается, что большинство целей было сбито ПВО.
Данных о жертвах и повреждениях пока не сообщали.
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