ПВО Сирии отбили ракетную атаку над Дамаском

Сирийские ПВО перехватили ракеты, летящие над Дамаском. Об этом сообщает агентство SANA.

Согласно неподтвержденной информации, запуск ракет по столице Сирии был произведен из района Голанских высот, а также через воздушное пространство Ливана.

Отмечается, что большинство целей было сбито ПВО.

Данных о жертвах и повреждениях пока не сообщали.

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