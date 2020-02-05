В Минобороны отчитались об эвакуации россиян из Китая

Российское Минобороны рассказало, что выполнило поручение президента Владимира Путина и срочно эвакуировало граждан из Уханя и Хубей, где зафиксированы многочисленные случаи заражения коронавирусом. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету. Ru».

В состав группы, которая занималась эвакуацией, входило пять самолетов Ил-76 ВКС России, бригады военных медиков, специалисты Минобороны в области вирусологии.

Всего из китайского города и провинции было эвакуировано 144 человека. Их доставили в Тюменскую область.

«Самолеты Ил, экипажи и специалисты, задействованные в мероприятии, прошли специальную обработку», — говорится в документе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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