Израиль нанес удар по силам ХАМАС в ответ на запуск ракет
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ВВС армии обороны Израиля нанесли серию ударов по военным объектам радикального движения ХАМАС в ответ на обстрел израильской территории со стороны сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.
Ранее сообщалось, что из сектора Газа были выпущены три ракеты по территории Израиля. Государственное радио страны «Кан» уточнило, все три ракеты разорвались в незаселенной местности.
По данным агентства, в ответ ВВС страны нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС. В частности, обстрелу подвергся объект, на котором радикалы собирали оружие для боевого крыла движения.
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