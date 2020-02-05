На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
close
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии обороны страны.
Уточняется, что сирены сработали в районе города Нетивот и прилегающих к сектору Газа районах.
Ранее, 1 февраля, поступали сообщения о выпущенной из сектора Газа ракете по израильской территории. Тогда обошлось без пострадавших и ущерба.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля