ООН призывает Россию и США продлить СНВ-3

Организация Объединенных Наций призывает Россию и США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщает РИА Новости.

ООН обеспокоена прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметил Гутерреш. Он подчеркнул, что в существующих условиях наблюдается риск распространения ядерного оружия.

Отказ от СНВ-3, по словам генсека ООН, поставит под вопрос все механизмы контроля за распространением ядерного оружия.

Срок действия договора СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Соединенные Штаты пока не объявили о намерении продлить договор.

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