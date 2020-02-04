Лавров: Россия отреагирует на предстоящие учения НАТО в Европе

Россия намерена отреагировать на учения войск Североатлантического альянса в Европе «Защитник – 2020», запланированные на весну текущего года, заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Российской газете».

Учения НАТО в Европе «вызывают очень большую озабоченность», отметил министр. Он подчеркнул, что Россия не может игнорировать подобные процессы.

При этом, по словам Лаврова, российская реакция не должна спровоцировать появление ненужных рисков.

Учения «Защитник – 2020» запланированы на апрель-май текущего года, они предусматривают переброс на территорию Европы 30 тысяч дополнительных единиц военной техники США и 20 тысяч американских военных. Всего в учениях примут участие более 40 тысяч человек.

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