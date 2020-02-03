«Панцирь» сбил летевший к российской базе в Сирии беспилотник

Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» уничтожил беспилотник, летевший в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

Беспилотник приближался к российскому аэродрому со стороны Средиземного моря, его происхождение не установлено, отметили в Минобороны.

Воздушная цель была уничтожена на удалении от Хмеймима, пострадавших и материального ущерба нет, авиабаза функционирует в штатном режиме, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Сирии боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим

— Атака Хмеймима: все дроны уничтожены российскими военными