«Панцирь» сбил летевший к российской базе в Сирии беспилотник
close
Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» уничтожил беспилотник, летевший в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.
Беспилотник приближался к российскому аэродрому со стороны Средиземного моря, его происхождение не установлено, отметили в Минобороны.
Воздушная цель была уничтожена на удалении от Хмеймима, пострадавших и материального ущерба нет, авиабаза функционирует в штатном режиме, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Сирии боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим