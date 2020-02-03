Турция не прибыла для участия в совместном с Россией патрулировании в Сирии
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Турция не прибыла для участия в совместном с российской стороной патрулировании в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майора Юрия Боренкова.
Он уточнил, что в результате военная полиция России действовала в одиночку.
Российский Центр по примирению призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций.
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