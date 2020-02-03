Эрдоган: граждане Турции погибли при атаке армии САР в Идлибе

Восемь человек погибли при атаке правительственной армии Сирии по Идлибу, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал NTV.

Армия Дамаска нанесла удар с воздуха по Идлибу, в результате чего погибли пятеро турецких военных и трое гражданских, отметил Эрдоган.

Ранее министерство обороны Турции сообщало о гибели четырех турецких военных при столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе.

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