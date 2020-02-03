Италия проинспектирует истребители в Твери

Итальянские инспекторы с 3 по 5 февраля посетят полк истребителей в Тверской области, передает РИА «Новости».

Уточняется, что инспекторы из Италии посетят 790 истребительный авиационный полк Западного военного округа.

Также отмечается, что данное событие пройдет в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Инспекторы проверят предоставленную ранее российской стороной информацию о вооружении и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники данного полка.