В Бразилии гражданские впервые сравнялись с силовиками по покупке патронов, передают СМИ

Количество патронов, приобретенных гражданскими лицами, а также стрелковыми ассоциациями и клубами Бразилии, впервые сравнялось с числом боеприпасов, закупленных силовыми ведомствами страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Globu.

Отмечается, что количество приобретенной гражданскими амуниции практически в два с половиной раза превысило объемы открытых закупок амуниции оборонного производства сухопутными войсками.

Специалисты общественных организаций выражают обеспокоенность данным фактом, так как, по их мнению, это осложняет работу правоохранителей, расследующих случаи применения огнестрельного оружия, а также ослабляет возможности государственного контроля за оборотом данной продукции.