СМИ Сирии сообщили о ранении нескольких журналистов под Алеппо
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В окрестностях Алеппо в результате атаки боевиков пострадали операторы двух иранских телеканалов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сирийские СМИ.
Уточняется, что журналисты освещали операции сирийской армии на юго-западе Алеппо.
По данным агентства, пострадали оператор иранского телеканала al-Alam Ибрагим Кухейль и оператор телеканала al-Kawthar Сухайб аль-Мысри.
Кроме того, пострадала также съемочная группа сирийского телеканала Sama.