СМИ Сирии сообщили о ранении нескольких журналистов под Алеппо

В окрестностях Алеппо в результате атаки боевиков пострадали операторы двух иранских телеканалов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сирийские СМИ.

Уточняется, что журналисты освещали операции сирийской армии на юго-западе Алеппо.

По данным агентства, пострадали оператор иранского телеканала al-Alam Ибрагим Кухейль и оператор телеканала al-Kawthar Сухайб аль-Мысри.

Кроме того, пострадала также съемочная группа сирийского телеканала Sama.