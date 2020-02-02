Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Туполева».

Отмечается, что самолет вылетел с аэродрома КАЗ им. С.П. Горбунова. Полет Ту-160М длился полчаса и прошел на высоте 1,5 тыс. метров.

В ходе полета были проверены системы и оборудование самолета.

По данным экипажа, полет проходил в штатном режиме, без каких-либо инцидентов.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 имел крыло изменяемой стреловидности. Его разработали в ОКБ Туполева в 1970-х годах.

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