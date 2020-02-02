Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

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Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова, 25 января... Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова, 25 января...
Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова, 25 января...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Туполева».

Отмечается, что самолет вылетел с аэродрома КАЗ им. С.П. Горбунова. Полет Ту-160М длился полчаса и прошел на высоте 1,5 тыс. метров.

В ходе полета были проверены системы и оборудование самолета.

По данным экипажа, полет проходил в штатном режиме, без каких-либо инцидентов.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 имел крыло изменяемой стреловидности. Его разработали в ОКБ Туполева в 1970-х годах.

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