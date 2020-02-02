Пентагон окажет помощь в борьбе с коронавирусом

Минобороны США примет участие в борьбе с вспышкой нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Пентагон удовлетворил запрос министерства здравоохранения о выделении помещений для 1000 человек, которые могут быть помещены в карантин после приезда из Китая.

Оборонное ведомство будет предоставлять соответствующие помещения сроком до 29 февраля.

Уточняется, что минобороны отвечает только за предоставление мест, которыми станут два объекта в Калифорнии и по одному в Колорадо и Техасе, а обслуживание в них будут осуществлять представители социальных служб и министерства здравоохранения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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