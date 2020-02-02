В ВМС США рассказали о превосходстве РФ в сфере гиперзвукового оружия
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И. о. главы ВМС США рассказал об отставании страны от России в сфере гиперзвукового оружия. Об этом сообщает Breaking Defence.
Он отметил, что укрепление позиций России в данной области способствует дестабилизации как ситуации в мире, так и внутри США.
Модли обратился к Пентагону с призывом мобилизовать силы, а также добавил, что ВМС поведут в конце 2020 года испытания, которые покажут новые разработки в сфере гиперзвукового оружия.
Отставание США от России в данной области он сравнил аналогичным соотношением сил между США и СССР в период запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
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