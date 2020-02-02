В ВМС США рассказали о превосходстве РФ в сфере гиперзвукового оружия

И. о. главы ВМС США рассказал об отставании страны от России в сфере гиперзвукового оружия. Об этом сообщает Breaking Defence.

Он отметил, что укрепление позиций России в данной области способствует дестабилизации как ситуации в мире, так и внутри США.

Модли обратился к Пентагону с призывом мобилизовать силы, а также добавил, что ВМС поведут в конце 2020 года испытания, которые покажут новые разработки в сфере гиперзвукового оружия.

Отставание США от России в данной области он сравнил аналогичным соотношением сил между США и СССР в период запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

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