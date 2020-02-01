За сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано почти 40 обстрелов

На территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрия Боренкова.

По его словам, за сутки зафиксировано 37 обстрелов.

Это произошло на фоне реализации положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. В частности, продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка.

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