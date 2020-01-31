Минобороны: сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Сирийские военные обнаружили на освобожденных от боевиков территориях в идлибской зоне деэскалации значительное количество техники, боеприпасов и оружия, в том числе западного производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Боренкова.

По его словам, было уничтожено примерно 100 единиц военной техники: 11 танков, 19 бронетранспортеров и машин пехоты, 62 автомобиля, девять «джихад-мобилей», четыре реактивных системы залпового огня, 38 орудий полевой артиллерии, а также четыре беспилотных летательных аппарата.

Боренков подчеркнул, что контрнаступление армии Сирии позволило предотвратить мощную террористическую атаку, планируемую боевиками против густонаселенных городов Хама и Алеппо.

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