CNN: число пострадавших при атаке Ирана на базы США возросло до 64

Число военнослужащих, пострадавших при ракетных ударах Ирана по военным базам США, достигло 64. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

У пострадавших диагностированы легкие черепно-мозговые травмы, из 64 человек 39 уже вернулись на службу.

Ранее официальный представитель Пентагона генерал-полковник Томас Кэмпбелл заявлял о пятидесяти пострадавших.

В ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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