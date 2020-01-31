CNN: число пострадавших при атаке Ирана на базы США возросло до 64
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Число военнослужащих, пострадавших при ракетных ударах Ирана по военным базам США, достигло 64. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
У пострадавших диагностированы легкие черепно-мозговые травмы, из 64 человек 39 уже вернулись на службу.
Ранее официальный представитель Пентагона генерал-полковник Томас Кэмпбелл заявлял о пятидесяти пострадавших.
В ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
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