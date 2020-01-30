ВВС Израиля нанесли удары по военным целям ХАМАС в Секторе газа

Израильские ВВС нанесли удары по военным целям палестинского движения ХАМАС в Секторе газа в ответ на запуск ракеты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что самолеты ВВС ЦАХАЛ атаковали несколько объектов ХАМАС в южной части сектора Газа, в том числе оружейные склады и подземную инфраструктуру группировки.

Вечером 29 января израильские военные засекли пуск снаряда из Сектора газа в сторону Израиля. Сигналы оповещения о ракетном обстреле прозвучали в киббуце Киссуфим на юге страны.

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