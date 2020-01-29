Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что не позволит очернять историю России и будет бороться с подобными попытками. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, особенно важно принимать меры по противодействию фальсификациям в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Министр уточнил, что Министерство продолжит публикации рассекреченных документов из архивов периода Второй Мировой войны.

Кроме того, на 2020 год запланировано проведение 11 поисковых экспедиций, а также благоустройство более 2,1 тысячи воинских захоронений в РФ и 78 – за рубежом.

Также во время празднования Дня Победы будет освящен главный храм Вооруженных сил.

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