Шойгу заявил, что не позволит очернять историю России
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что не позволит очернять историю России и будет бороться с подобными попытками. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, особенно важно принимать меры по противодействию фальсификациям в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Министр уточнил, что Министерство продолжит публикации рассекреченных документов из архивов периода Второй Мировой войны.
Кроме того, на 2020 год запланировано проведение 11 поисковых экспедиций, а также благоустройство более 2,1 тысячи воинских захоронений в РФ и 78 – за рубежом.
Также во время празднования Дня Победы будет освящен главный храм Вооруженных сил.
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