Армия Сирии освободила город Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

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Сирийский военнослужащий в провинции Идлиб, 21 января 2018 года Сирийский военнослужащий в провинции Идлиб, 21 января 2018 года
Сирийский военнослужащий в провинции Идлиб, 21 января 2018 года
SANA/Reuters

Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в провинции Идлиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-полевой источник.

По данным источника, правительственные войска закрепляют свои позиции в стратегически значимом городе, инженерные войска ведут работы по разминированию.

Маарэт-ан-Нуман находится на транспортной развязке трассы Хама – Алеппо и является значимым оплотом террористов в Идлибе, что объясняет его стратегическую важность.

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