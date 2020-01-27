Россия обсудила с Асадом ситуацию в Сирии

Представители Министерства иностранных дел и Министерства обороны России провели встречу с сирийским президентом Башаром Асадом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в рамках встречи прошло обсуждение вопросов, связанных с ситуаций в Сирии, а именно процесс политического урегулирования и аспекты оказания гуманитарной помощи.

Уточняется, что в составе прибывшей российской делегации приняли участи спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистр иностранных дел России Сергей Вершинин.

Кроме того, во время переговоров была поднята тема ликвидацию оставшихся очагов терроризма в Сирии.

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