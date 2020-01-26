Миссия ООН засекла нарушения эмбарго на поставки оружия в Ливию

Миссия Организации Объединенных Наций сообщила, что оружие продолжается поставляться в Ливию, несмотря на введенное эмбарго, согласованное на международной конференции в Берлине 19 января. Об этом говорится на сайте миссии.

Перемирие, согласованное правительством национального согласия и национальной армией 12 января, привело к заметному сокращению военных действий в Триполи. Однако этому хрупкому перемирию в настоящее время угрожает продолжающаяся передача иностранных боевиков, оружия, боеприпасов и передовых систем. Эти действия производятся несколькими государствами-членами, в которые участвовали в берлинской конференции.

В заявлении также отмечается, что за последние десять дней были замечены многочисленные рейсы, совершавшие посадку в ливийских аэропортах в западной и восточной частях страны. Внутри лайнеров было современной оружие, бронетехника, убийцы и советники.

«Миссия осуждает эти продолжающиеся нарушения, которые могут ввергнуть страну в возобновившийся и усиленный раунд боевых действий», — подчеркивается в тексте.

Также миссия выразила глубокое сожаление в связи с тем, что стороны нарушили обязательства, данные неделю назад.