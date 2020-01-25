Российские военные заявили об опасной активности террористов в Сирии

Развязывание террористической группировкой «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России) боевых действий в Идлибской зоне деэскалации представляет угрозу для мирных жителей, заявил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время организованы три гуманитарных коридора для выхода мирных жителей из опасной зоны в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама. Также для доставки граждан в безопасные районы выделены транспортные средства.

Пункты пропуска будут работать круглосуточно, они оборудованы местами для оказания неотложной медицинской помощи. Кроме того, у пропускных пунктов граждане смогут получить горячее питание, питьевую воду и медикаменты.

Группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» признана террористической в России и запрещена.

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