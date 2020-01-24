Восемь мирных жителей и трое военных Сирии погибли от обстрела боевиков в Алеппо

Восемь мирных жителей и трое сирийских военных побили из-за обстрелов боевиками сирийского города Алеппо. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что боевики провели массовый обстрел мирных кварталов города. В течение суток незаконные вооруженных формирования обстреляли Алеппо 48 раз.

В результате обстрелов были ранены 22 мирных жителя, среди которых есть женщины и дети. Еще восемь горожан погибли.

«Также погибли три сирийских военнослужащих, еще восемь получили ранения», — заявили в российском военном ведомстве.

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