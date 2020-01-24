Эрдоган заявил, что Хафтар не хочет компромисса по Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар не планирует идти на компромисс для достижения мира в Ливии. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, это стало понятно, после того, как силы Хафтара в последние дни силы совершали нападения.
«Наша поддержка законного правительства Ливии (правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа) призвана остановить кровопролитие в стране. Мы призываем все стороны проявить здравомыслие», — отметил Эрдоган.
Ранее Эрдоган заявил об отправке турецких военных инструкторов в Ливию для обучения сил ПНС.
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