Эрдоган заявил, что Хафтар не хочет компромисса по Ливии

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар не планирует идти на компромисс для достижения мира в Ливии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это стало понятно, после того, как силы Хафтара в последние дни силы совершали нападения.

«Наша поддержка законного правительства Ливии (правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа) призвана остановить кровопролитие в стране. Мы призываем все стороны проявить здравомыслие», — отметил Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил об отправке турецких военных инструкторов в Ливию для обучения сил ПНС.

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