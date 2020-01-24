Эрдоган: турецкие военные будут обучать силы Сарраджа в Ливии

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Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что турецкие военные инструкторы будут и дальше заниматься обучением ливийских сил Правительства национального согласия (ПНС), передает РИА «Новости».

Он отметил, что это произойдет на законном основании.

«Поддержка ПНС в свете с резолюции 2259 Совбеза ООН - не вопрос выбора, а обязательство каждой страны. Мы решительно будем поддерживать законное правительство Ливии», — заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что турецкие инструкторы будут проводить консультации и обучение сторонников главы ПНС — Файеза Сарраджа.

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