Эрдоган: турецкие военные будут обучать силы Сарраджа в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что турецкие военные инструкторы будут и дальше заниматься обучением ливийских сил Правительства национального согласия (ПНС), передает РИА «Новости».
Он отметил, что это произойдет на законном основании.
«Поддержка ПНС в свете с резолюции 2259 Совбеза ООН - не вопрос выбора, а обязательство каждой страны. Мы решительно будем поддерживать законное правительство Ливии», — заявил Эрдоган.
Он подчеркнул, что турецкие инструкторы будут проводить консультации и обучение сторонников главы ПНС — Файеза Сарраджа.
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