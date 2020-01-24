Риск ядерной войны США и России оценил эксперт

Возможность развития ядерной войны США с Россией оценил представитель совета по науке и безопасности группы «Бюллетень ученых-атомщиков». Об этом сообщает РИА «Новости».

Участник группы Роберт Латифф отметил, что угроза начала ядерной войны между Пакистаном и Индией выше, чем между Россией и США.

По его мнению, такое положение продиктовано тем, что на международной арене в настоящее время присутствует слишком много участников. Эксперт однако исключил намерение России или Китая атаковать территории США.

Ученый подчеркнул, что во всех странах с развитым ядерным оружием есть качественные системы контроля за этим вооружением.

Профессор Шэрон Сквассони также выразил мнение, что что России и США следует следует улучшить контакты по вопросам ядерного оружия