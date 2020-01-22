В ГД оценили слова Зеленского о прекращении конфликта в Донбассе «завтра»

В Госдуме прокомментировали слова украинского президента Владимира Зеленского об условии прекращения военного конфликта в Донбассе «завтра». Об этом сообщает RT.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что завершение военных действий в регионе зависит «от доброй воли Киева».

Он подчеркнул, что «люди устали» от конфликта с «обеих сторон», добавив, что руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР за мирное урегулирование.

«Хочется верить, что президент Украины найдет слова и предпримет действия, чтобы миру в Донбассе зажегся зеленый свет», — заключил Бальбек.

По мнению депутата, «главным залогом» остановки конфликта в Донбассе является стремление Киева следовать воле украинского президента по данному вопросу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский рассказал, что необходимо для завершения конфликта в Донбассе «завтра»

— Донбасс призывает Киев к прямому диалогу