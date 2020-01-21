Столтенберг: численность военных США в Европе стало рекордным с начала века

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военное присутствие США в Европе установилось на рекордном с начала века уровне. Об этом сообщает ТАСС.

Он подтвердил, что через несколько недель стартуют самые крупные учения «Защитник — 2020» (Defender 2020) с участием американских военных в Европе.

Ожидается, что из США туда прибудут 20 тысяч военнослужащих.

«После холодной войны США обоснованно сокращали свое военное присутствие в Европе. А сейчас в Европе более, чем когда-либо американских солдат и вооружений», — отметил Столтенберг.

При этом генсек Североатлантического Альянса не уточнил, сколько именно в данный момент американских военных находится на территории европейских стран.