Шойгу обсудил Ливию и Сирию с министром обороны Турции

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РИА «Новости»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром, сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство России.

В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Особое внимание главы оборонных ведомств России и Турции уделили Ливии и Сирийской Арабской Республике.

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