Шойгу обсудил Ливию и Сирию с министром обороны Турции
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром, сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство России.
В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Особое внимание главы оборонных ведомств России и Турции уделили Ливии и Сирийской Арабской Республике.
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