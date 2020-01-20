14 уголовных дел возбуждены по показаниям освобожденных в Донбассе украинцев

Офис генерального прокурора Украины возбудил 14 уголовных дел по показаниям граждан страны, освобожденных в ходе обмена пленными в Донбассе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В результате проведенных допросов были возбуждены уголовные дела о нарушении законов и обычаев войны. Освобожденные в ходе обмена пленные сообщили о жестоком обращении со стороны ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР).

Уголовный кодекс Украины предусматривает до 12 лет лишения свободы за нарушение законов и обычаев войны.

29 декабря 2019 года состоялась процедура обмена пленными между Украиной и республиками Донбасса по формуле «всех на всех». Самопровозглашенные ДНР и ЛНР получили более 120 человек, Киев — 76 человек.

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