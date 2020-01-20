Корвет «Гремящий» завершил испытания на полигонах Северного флота
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Корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил госиспытания на полигонах Северного флота и готовится межфлотскому переходу, сообщает РИА «Новости».
Корабль успешно завершил намеченную программу — выполнил стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по береговой и морской целям.
Корвет провел стрельбы артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям и торпедные стрельбы по подводной и надводной целям с использованием новых образцов морского оружия.
Также была отработана буксировки корабля.
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