Корвет «Гремящий» завершил испытания на полигонах Северного флота

Корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил госиспытания на полигонах Северного флота и готовится межфлотскому переходу, сообщает РИА «Новости».

Корабль успешно завершил намеченную программу — выполнил стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по береговой и морской целям.

Корвет провел стрельбы артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям и торпедные стрельбы по подводной и надводной целям с использованием новых образцов морского оружия.

Также была отработана буксировки корабля.

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