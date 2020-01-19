ООН: Ливия нуждается в прекращении боев и возобновлении мирного процесса

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявил, что Ливия нуждается в устойчивом прекращении боевых действий и возобновлении мирного процесса, передает РИА «Новости».

Дикарло отметил, что больше нарушений оружейного эмбарго быть не должно.

Кроме того, по его словам, страна не должна стать местом для опосредованной войны.

19 января в Берлине пройдет конференция по урегулированию в Ливии. На нее приглашены, в частности, представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в конференции.

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