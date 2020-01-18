Al Arabiya: Турция направит в Ливию отряды сирийцев в поддержку армии Сараджа

Турция направит в Ливию четыре отряда сирийцев. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Отмечается, что в каждом отряде 35 человек, они обучены введению боевых действиях в городских условиях. Их командирами являются сирийцы с турецким гражданством.

По данным телеканала, правительство национального согласия Ливии подписало соглашения с тремя турецкими компаниями по предоставлению бойцов-контрактников, а также договор о поставках турецких бронеавтомобилей и танков.

Также, как сообщает источник, в Триполи прибыл турецкий спецназ, который должен охранять правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Кроме того, в Ливии работают 25 сотрудников турецкой разведывательной службы, которые собирают данные о Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара.

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